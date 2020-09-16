حصيلة يوم: "كورونا" يصيب 34.240 أمريكيًّا ويقتل 961

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34.240 إصابة مؤكدة، و961 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6.571.867 إصابة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. وأضافت بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 195.053 حالة وفاة.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34.240 إصابة مؤكدة، و961 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6.571.867 إصابة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. وأضافت بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 195.053 حالة وفاة.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34.240 إصابة مؤكدة، و961 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6.571.867 إصابة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. وأضافت بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 195.053 حالة وفاة.