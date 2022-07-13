قضية "طبيبة مقطع إعلان مركز تجميل" تتفاعل بردّ "صحة جدة": تحقيق عاجل

قالت تجاوبًا مع ما نشرته "سبق": ما قامت به تصرف فردي غير مقبول.. نظام التأديب

أوضحت الشؤون الصحية بجدة، أنها قامت بفتح تحقيق عاجل مع الطبيبة التي قامت بتسجيل مقطع إعلاني لمركز تجميل بالمحافظة، لقاء ما تضمنه المقطع من مخالفات نظامية.

وقالت "صحة جدة"، في رد لها على الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "جدل بعد تسجيل مسؤولة بصحة جدة مقطعًا إعلانيًّا لمركز تجميل.. ومطالبات بالتحقيق": إنه إيمانًا من "صحة جدة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما جاء في الخبر؛ نوضح أن "صحة جدة" اطلعت على المقطع المتداول، وقد صدرت توجيهات مدير الشؤون الصحية بفتح تحقيق عاجل مع الطبيبة؛ لقاء ما تضمنه ذلك المقطع من مخالفات نظامية.

وأكدت أن ما قامت به الطبيبة من امتداح للإجراءات الوقائية في أحد صالونات التجميل النسائي؛ هو تصرف فردي غير مقبول، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق مقتضيات نظام تأديب الموظفين ونظام مزاولة المهن الصحية.