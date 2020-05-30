"قشاش السينما" المصرية في ذمة الله.. الموت يغيّب حسن حسني

بعد تعرُّضه لأزمة قلبية مفاجئة نُقل على أثرها للمستشفى مساء أمس

تُوفي الفنان المصري حسن حسني؛ ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 88 عاماً، وذلك بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أدّت إلى دخوله المستشفى مساء الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

وُلد الفنان حسن حسني؛ في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وشارك في عديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذي عرض في موسم دراما رمضان المنقضي، ومن قبلها شارك في مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شارك أيضاً في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وتعد أعمال الفنان حسن حسني مثل مسلسل "رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني" وأفلام: "المغتصبون" و"المواطن مصري" و"القاتلة" و"السيد كاف" و"سارق الفرح" و"ناصر 56" من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

ويبقى حسن حسني "قشاش السينما والفيديو والمسرح"، وإن كان المسرح قد تراجع من قائمة اهتماماته بسبب انشغاله بالسينما، فكان آخر ما قدّمه هو مسرحية "لما بابا ينام"، الذي توقفت عرضها بسبب وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ونال الفنان الراحل عديداً من الجوائز على مدى مشواره، وكرّمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.