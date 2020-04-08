شملت 27 مدينة.. توزيع 200 ألف قفاز وكمام لمبتعثي بريطانيا وأسرهم

نفّذتها شركة وطنية ووزعتها الأندية الطلابية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية

نفّذت شركة إعمار Eamar Development Uk Ltd، مبادرةً تشمل توزيع عدد من المستلزمات الصحية التي تساعد في تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات السعوديين ومرافقيهم في المملكة المتحدة.

وأوضح الدكتور عبدالله النعيم المدير التنفيذي للشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن تكاتف القطاع الخاص خلف الجهود التي تقوم بها السفارة السعودية لدى بريطانيا مشكورة، بقيادة الأمير خالد بن بندر بن سلطان والملحقيات التابعة للسفارة في لندن.

وأضاف "النعيم": المبادرة تهدف لحماية المبتعثين وذويهم من هذا الفيروس عبر مجموعة من أدوات الوقاية التي تساهم في تقليل الإصابة.

يُذكر أن الشركة قامت بتوفير ما يزيد على ١٢٩ ألف قفاز، و٧٠ ألف كمام، و٧ آلاف صابون ديتول لليدين، وما يقارب ١٣٠٠ لتر معقم موزعة في عبوات ٥٠ مليلتر.

وإيمانًا بالعمل التطوعي النبيل؛ فقد قامت الأندية الطلابية مشكورةً بإيصالها للمبتعثين ومرافقيهم في ٢٧ مدينة بريطانية.

وفي السياق نفسه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن موظفي السفارة والملحقيات السعودية في بريطانيا سيعملون بكل طاقاتهم لتلقي الاتصالات وخدمة المبتعثين وتذليل كل العقبات التي تواجههم خلال هذه الفترة العصيبة التي تواجه العالم بسبب تفشي فيروس كرونا.

وقال الأمير خالد بن بندر في كلمته لمبتعثي بريطانيا ومرافقيهم، في اتصال مرئي إن التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تؤكد مدى حرصهم على سلامة أبنائهم المبتعثين؛ واعدًا الجميع بالعمل على خطة طارئة للتعامل مع كل الحالات، وأنه لا بد أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية من أجل سلامتهم وسلامة وطننا الغالي.