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"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

نزع في عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2021م، من انتزاع 1.565 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة.

ونُزِع في محافظة عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نُزِع 450 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الجوف، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية خب الشعف، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة، و44 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغم واحد مضاد للأفراد في عزلة كرش بمحافظة لحج، و747 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، استطاع فريق "مسام" نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و88 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و27 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3.008 ألغام، فأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 287 ألفًا و645 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة من دون تهديدات أو مخاطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2021م، من انتزاع 1.565 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة.

ونُزِع في محافظة عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نُزِع 450 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الجوف، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية خب الشعف، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة، و44 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغم واحد مضاد للأفراد في عزلة كرش بمحافظة لحج، و747 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، استطاع فريق "مسام" نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و88 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و27 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3.008 ألغام، فأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 287 ألفًا و645 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة من دون تهديدات أو مخاطر.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
03:12 PM

"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

نزع في عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2021م، من انتزاع 1.565 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة.

ونُزِع في محافظة عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نُزِع 450 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الجوف، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية خب الشعف، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة، و44 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغم واحد مضاد للأفراد في عزلة كرش بمحافظة لحج، و747 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، استطاع فريق "مسام" نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و88 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و27 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3.008 ألغام، فأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 287 ألفًا و645 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة من دون تهديدات أو مخاطر.

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