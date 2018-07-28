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"صحة تبوك" تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكّدت أنها ستواصل تكثيف هذه الجولات الرقابية الميدانية لرفع مستوى الالتزام

نفّذت "صحة تبوك" 773 جولة رقابية على المؤسسات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص والمنشآت الصيدلانية وذلك خلال الفترة من 15 - 25 الشهر الجاري؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأوضحت "صحة تبوك" أنها ستواصل تكثيف هذه الجولات الرقابية الميدانية لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى والتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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"صحة تبوك" تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت "صحة تبوك" 773 جولة رقابية على المؤسسات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص والمنشآت الصيدلانية وذلك خلال الفترة من 15 - 25 الشهر الجاري؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأوضحت "صحة تبوك" أنها ستواصل تكثيف هذه الجولات الرقابية الميدانية لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى والتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:18 PM

"صحة تبوك" تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكّدت أنها ستواصل تكثيف هذه الجولات الرقابية الميدانية لرفع مستوى الالتزام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت "صحة تبوك" 773 جولة رقابية على المؤسسات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص والمنشآت الصيدلانية وذلك خلال الفترة من 15 - 25 الشهر الجاري؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأوضحت "صحة تبوك" أنها ستواصل تكثيف هذه الجولات الرقابية الميدانية لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى والتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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