النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشباب

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.

وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.


وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.

وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشباب
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.

وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.


وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.

وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:19 AM

داكوستا و بريجوفيتش يربكان حسابات الاتحاد قبل لقاء الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
494

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لملاقاة نظيره فريق الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة القادم، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.

وشهدت التدريبات عدم إكمال الثنائي مروان داكوستا وألكسندر بريجوفيتش الحصة التدريبية بعد أن شعر داكوستا بآلام في الظهر، وتعرض بريجوفيتش لإصابة في القدم، طلب منهما الجهاز الطبي التوجه للعيادة الطبية بالنادي لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص إصابتهما، حيث بات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن لقاء الشباب.


وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا التدريبات للجوانب الفنية.

وسيغادر الفريق مساء الخميس إلى الرياض، حيث سيجري مرانه الأخير قبل اللقاء فيها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة