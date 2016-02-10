في الخرطوم ومدن أخرى.. السودانيون يتظاهرون احتجاجاً على نقص الخبز والوقود

لليوم الثاني على التوالي.. والفعاليات شملت إغلاق الطرق الرئيسية

تظاهر سودانيون، اليوم الاثنين، في العاصمة الخرطوم؛ احتجاجاً على نقص الخبز والوقود وغلاء بعض السلع الأساسية.

وأغلق المتظاهرون الذين احتشدوا في منطقة شرق النيل في الخرطوم، عدداً من الطرق الرئيسية، وفقاً لـ"الحرة".

وانطلقت مظاهرات في مدينة الدمازين جنوب شرقي البلاد، ومدينة عطبرة شمالي البلاد.

وكانت الخرطوم قد شهدت أمس مسيرة احتجاجية، تنديداً بالأوضاع الاقتصادية، التي تسببت في حدوث نقص في السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها الخبز، بالإضافة إلى نقص في الوقود ووسائل النقل العامة.