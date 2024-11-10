فاوتشي عن لقاح كورونا: قد تكون لدينا جرعات جاهزة قبل نهاية العام

تيدروس: نحيي جميع العلماء الذين يطوّرون أدوات جديدة للتغلب على "كوفيد-19"

استقبل مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الإثنين، نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوّره شركة فايزر، باعتباره "أمراً عظيماً"، وقال إن الولايات المتحدة قد تكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليست لديه نيّة لترك موقعه.

وانتقد الرئيس دونالد ترامب؛ فاوتشي؛ علناً ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر، على حد قول فاوتشي.

وفي وقت سابق، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكّد المنظمة أنه من الممكن أن "يغيّر الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا أن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90 بالمئة"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على تويتر: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من (فايزر) و(بيونتيك).. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19".