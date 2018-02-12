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مصرع عامل في انهيار سور بحي النوارية بمكة.. والمدني يباشر

فيما باشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب سقوطه

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بانهيار سور يتبع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، نتج عنه وفاة عامل مُقيم.

وبحسب معلومات "سبق": فقد تلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بلاغاً بالواقعة، وعليه تحركت الفرق إلى الموقع، وتم انتشال العامل بعد انهيار سور عليه تابع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى.

وباشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب الانهيار الذي أدى إلى وفاة عامل مقيم.

انهيار سور بحي النوارية بمكة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع عامل في انهيار سور بحي النوارية بمكة.. والمدني يباشر
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بانهيار سور يتبع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، نتج عنه وفاة عامل مُقيم.

وبحسب معلومات "سبق": فقد تلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بلاغاً بالواقعة، وعليه تحركت الفرق إلى الموقع، وتم انتشال العامل بعد انهيار سور عليه تابع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى.

وباشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب الانهيار الذي أدى إلى وفاة عامل مقيم.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

مصرع عامل في انهيار سور بحي النوارية بمكة.. والمدني يباشر

فيما باشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب سقوطه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
232

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بانهيار سور يتبع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، نتج عنه وفاة عامل مُقيم.

وبحسب معلومات "سبق": فقد تلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بلاغاً بالواقعة، وعليه تحركت الفرق إلى الموقع، وتم انتشال العامل بعد انهيار سور عليه تابع لعمارة تحت الإنشاء في حي النوارية، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى.

وباشرت فرق التحقيق موقع الحادث لمعرفة أسباب الانهيار الذي أدى إلى وفاة عامل مقيم.

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