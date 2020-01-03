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بمشاركة ناشئي الهلال والنصر .. إعداد القادة يقيم بطولة عالمية

أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عن إقامة بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم خلال المدة من ١٩ إلى ٢٦ من شهر يناير الجاري في مدينة الرياض - في أول نسخة من البرنامج - بحضور ستة أندية عالمية كأتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتوريل كوستانتي الروماني، وبمشاركة ناديي الهلال والنصر السعوديين.

وأكد المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن الهدف الرئيسي من إقامة تلك البطولة في نسختها الأولى تعليم المواهب السعودية على أرض الواقع من خلال المباريات والبرامج النظرية والفنية التي ستشهدها البطولة، إضافة لزرع الثقة في المواهب السعودية بعد احتكاكها في الملعب مع ناشئي تلك الأندية العالمية في سن مبكرة، مؤكداً استمرارها في نسخ مقبلة وبمشاركة أندية سعودية ثانية في مناطق مختلفة.

وأضاف أنه جرى اختيار تلك الأندية نظراً لخبرتها الكبيرة في إدارة المواهب والتعليم المحترف لكرة القدم في المدة الماضية، حيث سيُقام عدد من الورش والبرامج خلال أيام البطولة تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية من أجل الخروج بعدد من الفوائد نأمل أن تسهم في عملية التطوير التي نهدف إليها في المعهد.

الهيئة العامة للرياضة معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة ناشئي الهلال والنصر .. إعداد القادة يقيم بطولة عالمية
سبق

أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عن إقامة بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم خلال المدة من ١٩ إلى ٢٦ من شهر يناير الجاري في مدينة الرياض - في أول نسخة من البرنامج - بحضور ستة أندية عالمية كأتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتوريل كوستانتي الروماني، وبمشاركة ناديي الهلال والنصر السعوديين.

وأكد المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن الهدف الرئيسي من إقامة تلك البطولة في نسختها الأولى تعليم المواهب السعودية على أرض الواقع من خلال المباريات والبرامج النظرية والفنية التي ستشهدها البطولة، إضافة لزرع الثقة في المواهب السعودية بعد احتكاكها في الملعب مع ناشئي تلك الأندية العالمية في سن مبكرة، مؤكداً استمرارها في نسخ مقبلة وبمشاركة أندية سعودية ثانية في مناطق مختلفة.

وأضاف أنه جرى اختيار تلك الأندية نظراً لخبرتها الكبيرة في إدارة المواهب والتعليم المحترف لكرة القدم في المدة الماضية، حيث سيُقام عدد من الورش والبرامج خلال أيام البطولة تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية من أجل الخروج بعدد من الفوائد نأمل أن تسهم في عملية التطوير التي نهدف إليها في المعهد.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
06:34 PM

بمشاركة ناشئي الهلال والنصر .. إعداد القادة يقيم بطولة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عن إقامة بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم خلال المدة من ١٩ إلى ٢٦ من شهر يناير الجاري في مدينة الرياض - في أول نسخة من البرنامج - بحضور ستة أندية عالمية كأتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتوريل كوستانتي الروماني، وبمشاركة ناديي الهلال والنصر السعوديين.

وأكد المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن الهدف الرئيسي من إقامة تلك البطولة في نسختها الأولى تعليم المواهب السعودية على أرض الواقع من خلال المباريات والبرامج النظرية والفنية التي ستشهدها البطولة، إضافة لزرع الثقة في المواهب السعودية بعد احتكاكها في الملعب مع ناشئي تلك الأندية العالمية في سن مبكرة، مؤكداً استمرارها في نسخ مقبلة وبمشاركة أندية سعودية ثانية في مناطق مختلفة.

وأضاف أنه جرى اختيار تلك الأندية نظراً لخبرتها الكبيرة في إدارة المواهب والتعليم المحترف لكرة القدم في المدة الماضية، حيث سيُقام عدد من الورش والبرامج خلال أيام البطولة تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية من أجل الخروج بعدد من الفوائد نأمل أن تسهم في عملية التطوير التي نهدف إليها في المعهد.

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