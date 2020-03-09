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بالصور.. المتاجر البريطانية خالية من المنتجات والمؤونة بسبب هلع كورونا

تحديد الكميات لكل زبون.. والإعلان عن بدء البيع عبر الإنترنت

رصدت صحيفة "ديلي ميل" أرفف محلات المتاجر البريطانية وهي خالية من المنتجات والمؤونة؛ بسبب حالة الهلع من فيروس "كورونا".

وقالت الصحيفة: إن محلات "تيسكو" بدأت في تقنين كميات بعض المواد الغذائية لكل زبون لوقف تجريد الرفوف من المؤونة.

وللتأكد من أن المتاجر سيكون لديها ما يكفي من الإمدادات، قرر القائمون عليها تحديد كمية المعكرونة الجافة والحليب وعلب الفاصوليا المطبوخة، التي يمكن لكل زبون شراؤها، بالإضافة إلى سلع الوقاية التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل معقمات اليدين والمناديل والبخاخات ومواد التنظيف.

وأكدت "تيسكو" أن الزبائن يمكنهم تقديم طلبات لاقتناء مثل هذه المواد عبر الإنترنت؛ اعتبارًا من يوم الأحد؛ وذلك لمراقبة كمية المواد المطلوبة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شوهد المتسوقون وهم يجرّدون رفوف المتاجر الكبيرة في أنحاء البلاد من المواد، وظهور لقطات لبعض الأشخاص وهم يجرون عربات مملوءة بأوراق التواليت والمواد الأخرى.

وشهدت بريطانيا يوم السبت أعلى قفزة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع بمقدار 45 حالة؛ ليصل المجموع إلى 209 مصابين.

فيروس كورونا الجديد المتاجر البريطانية

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بالصور.. المتاجر البريطانية خالية من المنتجات والمؤونة بسبب هلع كورونا
سبق

رصدت صحيفة "ديلي ميل" أرفف محلات المتاجر البريطانية وهي خالية من المنتجات والمؤونة؛ بسبب حالة الهلع من فيروس "كورونا".

وقالت الصحيفة: إن محلات "تيسكو" بدأت في تقنين كميات بعض المواد الغذائية لكل زبون لوقف تجريد الرفوف من المؤونة.

وللتأكد من أن المتاجر سيكون لديها ما يكفي من الإمدادات، قرر القائمون عليها تحديد كمية المعكرونة الجافة والحليب وعلب الفاصوليا المطبوخة، التي يمكن لكل زبون شراؤها، بالإضافة إلى سلع الوقاية التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل معقمات اليدين والمناديل والبخاخات ومواد التنظيف.

وأكدت "تيسكو" أن الزبائن يمكنهم تقديم طلبات لاقتناء مثل هذه المواد عبر الإنترنت؛ اعتبارًا من يوم الأحد؛ وذلك لمراقبة كمية المواد المطلوبة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شوهد المتسوقون وهم يجرّدون رفوف المتاجر الكبيرة في أنحاء البلاد من المواد، وظهور لقطات لبعض الأشخاص وهم يجرون عربات مملوءة بأوراق التواليت والمواد الأخرى.

وشهدت بريطانيا يوم السبت أعلى قفزة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع بمقدار 45 حالة؛ ليصل المجموع إلى 209 مصابين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:29 AM

بالصور.. المتاجر البريطانية خالية من المنتجات والمؤونة بسبب هلع كورونا

تحديد الكميات لكل زبون.. والإعلان عن بدء البيع عبر الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت صحيفة "ديلي ميل" أرفف محلات المتاجر البريطانية وهي خالية من المنتجات والمؤونة؛ بسبب حالة الهلع من فيروس "كورونا".

وقالت الصحيفة: إن محلات "تيسكو" بدأت في تقنين كميات بعض المواد الغذائية لكل زبون لوقف تجريد الرفوف من المؤونة.

وللتأكد من أن المتاجر سيكون لديها ما يكفي من الإمدادات، قرر القائمون عليها تحديد كمية المعكرونة الجافة والحليب وعلب الفاصوليا المطبوخة، التي يمكن لكل زبون شراؤها، بالإضافة إلى سلع الوقاية التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل معقمات اليدين والمناديل والبخاخات ومواد التنظيف.

وأكدت "تيسكو" أن الزبائن يمكنهم تقديم طلبات لاقتناء مثل هذه المواد عبر الإنترنت؛ اعتبارًا من يوم الأحد؛ وذلك لمراقبة كمية المواد المطلوبة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شوهد المتسوقون وهم يجرّدون رفوف المتاجر الكبيرة في أنحاء البلاد من المواد، وظهور لقطات لبعض الأشخاص وهم يجرون عربات مملوءة بأوراق التواليت والمواد الأخرى.

وشهدت بريطانيا يوم السبت أعلى قفزة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع بمقدار 45 حالة؛ ليصل المجموع إلى 209 مصابين.

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