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بعيدًا عن "الجيم".. تخلَّص من وزنك الزائد في 7 خطوات سهلة وبسيطة

بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية

يسعى الكثير من الناس للحصول على جسم مثالي بإنفاق مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية والوجبات الغذائية الصحية، بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك عبر عادات بسيطة، لا تكلف الكثير من المال والجهد، نسردها من خلال التقرير الآتي بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

المشي

يمكِّنك المشي من تخفيف الوزن، وتحسين المزاج. ويمكن إضافة المزيد من الخطوات بشكل يومي دون أن يشعر المرء بالملل أو التعب، مع إمكانية دمج نشاط آخر كالصعود على السلالم مثلاً.

الماء

شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم، والقضاء على الإحساس بالجوع والتعب؛ إذ إن كثيرين يتناولون كميات كبيرة من الطعام لاعتقادهم أنهم جياع، إلا أنهم عطشى في حقيقة الأمر.

الخضراوات

الخضراوات من الأغذية الغنية بالألياف والسوائل، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة؛ وهو ما يمنح من يتناولها الإحساس بالشبع دون أي زيادة تُذكر في الوزن.

النوم الكافي

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أهمية النوم لساعات كافية في المحافظة على جسد رشيق؛ فالأرق والشعور بالقلق يدفعان الجسم إلى عدم حرق السعرات الحرارية والدهون التي يتناولها الإنسان، والاحتفاظ بها.

خطورة الكحوليات

تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها عامل مساعد في الإفراط في تناول الطعام، وتدفع الجسم إلى تخزين الدهون.

أطباق أصغر

من الحيل التي ينصح بها خبراء التغذية لتخفيف الوزن، وتقليل كميات الطعام التي يتناولها الشخص، استعمال أطباق أصغر حجمًا؛ كونها تجعل مَن يتناول الطعام يشعر بالشبع بسرعة أكبر، مقارنة مع الأكل في أطباق كبيرة الحجم.

سجِّل كل ما تأكله

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن تدوين كل ما يأكله الشخص؛ فوفقًا لدراسة أُجريت عام 2008، انخفضت أوزان الأشخاص الذين سجلوا كل ما أكلوه بشكل يومي، من بين عينة ضمت 1700 شخص، يعانون البدانة والوزن الزائد.

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بعيدًا عن "الجيم".. تخلَّص من وزنك الزائد في 7 خطوات سهلة وبسيطة
سبق

يسعى الكثير من الناس للحصول على جسم مثالي بإنفاق مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية والوجبات الغذائية الصحية، بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك عبر عادات بسيطة، لا تكلف الكثير من المال والجهد، نسردها من خلال التقرير الآتي بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

المشي

يمكِّنك المشي من تخفيف الوزن، وتحسين المزاج. ويمكن إضافة المزيد من الخطوات بشكل يومي دون أن يشعر المرء بالملل أو التعب، مع إمكانية دمج نشاط آخر كالصعود على السلالم مثلاً.

الماء

شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم، والقضاء على الإحساس بالجوع والتعب؛ إذ إن كثيرين يتناولون كميات كبيرة من الطعام لاعتقادهم أنهم جياع، إلا أنهم عطشى في حقيقة الأمر.

الخضراوات

الخضراوات من الأغذية الغنية بالألياف والسوائل، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة؛ وهو ما يمنح من يتناولها الإحساس بالشبع دون أي زيادة تُذكر في الوزن.

النوم الكافي

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أهمية النوم لساعات كافية في المحافظة على جسد رشيق؛ فالأرق والشعور بالقلق يدفعان الجسم إلى عدم حرق السعرات الحرارية والدهون التي يتناولها الإنسان، والاحتفاظ بها.

خطورة الكحوليات

تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها عامل مساعد في الإفراط في تناول الطعام، وتدفع الجسم إلى تخزين الدهون.

أطباق أصغر

من الحيل التي ينصح بها خبراء التغذية لتخفيف الوزن، وتقليل كميات الطعام التي يتناولها الشخص، استعمال أطباق أصغر حجمًا؛ كونها تجعل مَن يتناول الطعام يشعر بالشبع بسرعة أكبر، مقارنة مع الأكل في أطباق كبيرة الحجم.

سجِّل كل ما تأكله

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن تدوين كل ما يأكله الشخص؛ فوفقًا لدراسة أُجريت عام 2008، انخفضت أوزان الأشخاص الذين سجلوا كل ما أكلوه بشكل يومي، من بين عينة ضمت 1700 شخص، يعانون البدانة والوزن الزائد.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:36 PM

بعيدًا عن "الجيم".. تخلَّص من وزنك الزائد في 7 خطوات سهلة وبسيطة

بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الكثير من الناس للحصول على جسم مثالي بإنفاق مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية والوجبات الغذائية الصحية، بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك عبر عادات بسيطة، لا تكلف الكثير من المال والجهد، نسردها من خلال التقرير الآتي بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

المشي

يمكِّنك المشي من تخفيف الوزن، وتحسين المزاج. ويمكن إضافة المزيد من الخطوات بشكل يومي دون أن يشعر المرء بالملل أو التعب، مع إمكانية دمج نشاط آخر كالصعود على السلالم مثلاً.

الماء

شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم، والقضاء على الإحساس بالجوع والتعب؛ إذ إن كثيرين يتناولون كميات كبيرة من الطعام لاعتقادهم أنهم جياع، إلا أنهم عطشى في حقيقة الأمر.

الخضراوات

الخضراوات من الأغذية الغنية بالألياف والسوائل، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة؛ وهو ما يمنح من يتناولها الإحساس بالشبع دون أي زيادة تُذكر في الوزن.

النوم الكافي

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أهمية النوم لساعات كافية في المحافظة على جسد رشيق؛ فالأرق والشعور بالقلق يدفعان الجسم إلى عدم حرق السعرات الحرارية والدهون التي يتناولها الإنسان، والاحتفاظ بها.

خطورة الكحوليات

تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها عامل مساعد في الإفراط في تناول الطعام، وتدفع الجسم إلى تخزين الدهون.

أطباق أصغر

من الحيل التي ينصح بها خبراء التغذية لتخفيف الوزن، وتقليل كميات الطعام التي يتناولها الشخص، استعمال أطباق أصغر حجمًا؛ كونها تجعل مَن يتناول الطعام يشعر بالشبع بسرعة أكبر، مقارنة مع الأكل في أطباق كبيرة الحجم.

سجِّل كل ما تأكله

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن تدوين كل ما يأكله الشخص؛ فوفقًا لدراسة أُجريت عام 2008، انخفضت أوزان الأشخاص الذين سجلوا كل ما أكلوه بشكل يومي، من بين عينة ضمت 1700 شخص، يعانون البدانة والوزن الزائد.

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