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انتشال جثة وافد عربي في عقبة "حزنة"

سقط منذ يومين دون أن يعلم عنه أحد

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد بعد سقوط شاحنته بعيداً في عقبة "حزنة" وبقي قرابة يومين دون أن يعلم به أحد.

وفِي التفاصيل، فإن شاحنة متوسطة من نوع "دينا" كانت تنقل حمولة منظفات ورقية، ويقودها وافد عربي سقطت من عقبة "حزنة" ولَم يشاهدها أو يعلم بها أحد.

فيما ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني مساء اليوم، والتي انتشلت جثته بعد سقوطه في منحدر بعيد قبل قرابة يومين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتشال جثة وافد عربي في عقبة "حزنة"
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد بعد سقوط شاحنته بعيداً في عقبة "حزنة" وبقي قرابة يومين دون أن يعلم به أحد.

وفِي التفاصيل، فإن شاحنة متوسطة من نوع "دينا" كانت تنقل حمولة منظفات ورقية، ويقودها وافد عربي سقطت من عقبة "حزنة" ولَم يشاهدها أو يعلم بها أحد.

فيما ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني مساء اليوم، والتي انتشلت جثته بعد سقوطه في منحدر بعيد قبل قرابة يومين.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
09:18 PM

انتشال جثة وافد عربي في عقبة "حزنة"

سقط منذ يومين دون أن يعلم عنه أحد

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
4
7,640

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد بعد سقوط شاحنته بعيداً في عقبة "حزنة" وبقي قرابة يومين دون أن يعلم به أحد.

وفِي التفاصيل، فإن شاحنة متوسطة من نوع "دينا" كانت تنقل حمولة منظفات ورقية، ويقودها وافد عربي سقطت من عقبة "حزنة" ولَم يشاهدها أو يعلم بها أحد.

فيما ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني مساء اليوم، والتي انتشلت جثته بعد سقوطه في منحدر بعيد قبل قرابة يومين.

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