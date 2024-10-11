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"بن درهوم" يحتفل بزفافه في مكة

احتفل الشاب سيف بن درهوم المقاطي، بحفل زفافه، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

جاء ذلك وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وتلقى "بن درهوم" التهاني والتبريكات والأمنيات بحياة سعيدة مفعمة بالرفاهية والبنين.

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"بن درهوم" يحتفل بزفافه في مكة
سبق

احتفل الشاب سيف بن درهوم المقاطي، بحفل زفافه، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

جاء ذلك وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وتلقى "بن درهوم" التهاني والتبريكات والأمنيات بحياة سعيدة مفعمة بالرفاهية والبنين.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
04:16 PM

"بن درهوم" يحتفل بزفافه في مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الشاب سيف بن درهوم المقاطي، بحفل زفافه، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

جاء ذلك وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وتلقى "بن درهوم" التهاني والتبريكات والأمنيات بحياة سعيدة مفعمة بالرفاهية والبنين.

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