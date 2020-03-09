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أمانة مكة: إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي خارج حد الحرم مؤقتاً

شددت على متابعة الفرق الرقابية في تطبيق التوجيه والحزم بحق المخالفين

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.‪

وستباشر الفرق الرقابية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل البلديات الفرعية التابعة للأمانة بشكل مباشر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار الفيروس.‪

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا أمانة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة: إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي خارج حد الحرم مؤقتاً
سبق

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.‪

وستباشر الفرق الرقابية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل البلديات الفرعية التابعة للأمانة بشكل مباشر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار الفيروس.‪

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:11 PM

أمانة مكة: إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي خارج حد الحرم مؤقتاً

شددت على متابعة الفرق الرقابية في تطبيق التوجيه والحزم بحق المخالفين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.‪

وستباشر الفرق الرقابية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل البلديات الفرعية التابعة للأمانة بشكل مباشر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار الفيروس.‪

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