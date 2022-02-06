6 ميداليات سعودية في كأس العرب للتايكوندو

الناشئة مرام تحصد باكورة الإنجازات الخارجية

خطفت الناشئة "مرام اليحيا"، الميدالية البرونزية بوزن (44) كجم، ضمن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب للتايكوندو 2022؛ وبذلك تصبح أول ناشئة سعودية تُحقق إنجازًا خارجيًّا في رياضة التايكوندو.

وفازت الدولية "دنيا أبو طالب"، بالميدالية البرونزية بوزن 57 كجم، وأقيمت البطولة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك المنتخب السعودي للتايكوندو، في منافسات بطولة كأس العرب للتايكوندو 2022 والمصنفة "G2"، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتايكوندو بالتعاون مع الاتحاد العربي للتايكوندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وأقيمت في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة خلال يومي 3 و4 فبراير الجاري.

ونجح المنتخب السعودي للتايكوندو في تحقيق 6 ميداليات، خلال مشاركته، فإلى جانب ميداليتيْ (مرام ودنيا)، حقق اللاعب يزن بسيسي الميدالية البرونزية بوزن (48) كجم، وحصد عبدالرحمن الشهراني البرونزية بوزن (45) كجم، وفهد السميح البرونزية بوزن (54) كجم، وأحمد المولد الفضية بوزن (80) كجم.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في بطولة كأس العرب، 950 لاعبًا ولاعبة، واللاعبون المشاركون يمثلون 17 دولة عربية.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري، أن اللاعبة مرام اليحيا سيكون لها شأن كبير في الصراعات الدولية، وحاليًا معدة بشكل جيد وهذا ما يبعث لدينا تفاؤلًا في حصد الذهب الأولمبي.

وأضاف العمري: جميع اللاعبين السعوديين واللاعبات قادرون على ملامسة الذهب الأولمبي، وسجلوا حضورًا لافتًا في المنافسات الماضية.