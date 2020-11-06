أمانة الشرقية تنفذ 900 جولة رقابية على الأسواق التجارية

رفعت 7500 طن نفايات.. وأزالت 4100 م3 من الأنقاض والمخلفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 947 جولة رقابية صحية، وأربع جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن 22 مخالفة لحالات عدم التقيد للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

ورفعت الأمانة 7469 طنًا من النفايات، وأزالت 4125 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9429 فردًا من الكوادر البشرية

بالنظافة، فيما جرى غسل وتعقيم وتطهير 761 موقعاً، استخدموا من خلالها 148,761 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردًا من الإصحاح البيئي.