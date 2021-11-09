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القيادة تعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون، قال فيها: "بلغني نبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، راجيًا ألا تروا أي مكروه".

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القيادة تعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون، قال فيها: "بلغني نبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، راجيًا ألا تروا أي مكروه".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:15 PM

القيادة تعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون، قال فيها: "بلغني نبأ حادث انفجار ناقلة وقود في العاصمة فريتاون، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، راجيًا ألا تروا أي مكروه".

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