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قبل أيام من الذكرى الـ43 لتأسيس النظام.. "إيراني" يُدمِّر تمثالاً للخميني

اعتقلته السلطات وأودعته السجن

اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنًا؛ اعتدى على تمثال للمرشد السابق الخميني، ودمَّره، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وقال حميد رضا تأملي، المسؤول المحلي في مدينة أردستان: "تلقينا معلومات عن تعرُّض تمثال الخميني في مدينة أردستان للإساءة والتدمير أمس".

وبيَّن أن السلطات حدَّدت الشخص الذي دمَّر التمثال؛ وأودعته السجن، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

ويأتي تدمير تمثال "الخميني" مع استعداد إيران لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لقيام النظام الحالي بدءًا من الأول من فبراير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل أيام من الذكرى الـ43 لتأسيس النظام.. "إيراني" يُدمِّر تمثالاً للخميني
سبق

اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنًا؛ اعتدى على تمثال للمرشد السابق الخميني، ودمَّره، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وقال حميد رضا تأملي، المسؤول المحلي في مدينة أردستان: "تلقينا معلومات عن تعرُّض تمثال الخميني في مدينة أردستان للإساءة والتدمير أمس".

وبيَّن أن السلطات حدَّدت الشخص الذي دمَّر التمثال؛ وأودعته السجن، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

ويأتي تدمير تمثال "الخميني" مع استعداد إيران لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لقيام النظام الحالي بدءًا من الأول من فبراير.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:47 PM

قبل أيام من الذكرى الـ43 لتأسيس النظام.. "إيراني" يُدمِّر تمثالاً للخميني

اعتقلته السلطات وأودعته السجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنًا؛ اعتدى على تمثال للمرشد السابق الخميني، ودمَّره، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وقال حميد رضا تأملي، المسؤول المحلي في مدينة أردستان: "تلقينا معلومات عن تعرُّض تمثال الخميني في مدينة أردستان للإساءة والتدمير أمس".

وبيَّن أن السلطات حدَّدت الشخص الذي دمَّر التمثال؛ وأودعته السجن، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

ويأتي تدمير تمثال "الخميني" مع استعداد إيران لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لقيام النظام الحالي بدءًا من الأول من فبراير.

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