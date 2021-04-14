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برامج الأفلاج التدريبية تغلق على 800 متقدم في الساعات الأولى

"التطوير المهني" يزيد عدد المتدربين

لجأت إدارة تعليم الأفلاج لرفع الطاقة الاستعابية لكل برنامج تدريبي بـ150 متدرباً بعد أن شهدت الساعات الأولى لثمانية برامج اكتمال العدد المسموح به، وهو 100 متدرب من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين.

وأعلن قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج، قبل قليل، أنه "نظرًا لنفاد مقاعدنا التدريبية المطروحة عبر منصة المعهد الوطني للتطوير‬ والتدريب عن بعد‬ منذ الساعة الأولى، وتماشيا مع رغبة العديد من المعلمين للالتحاق بها؛ فقد تقرر زيادتها إلى 150 مقعداً لكل برنامج في تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم".

وكانت إدارة تعليم الأفلاج نفذت 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس، يستمر على مدار أسبوعين، وينفذها الكثير من الكوادر التدريبية المتميزة بـ"تعليم الأفلاج" بواقع 100 مقعد للمتدربين لكل برنامج شهد اكتمال المقاعد في الساعات الأولى من افتتاح التسجيل الأمر الذي دفع إدارة التطوير للتدخل في زيادة المقاعد.

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برامج الأفلاج التدريبية تغلق على 800 متقدم في الساعات الأولى
سبق

لجأت إدارة تعليم الأفلاج لرفع الطاقة الاستعابية لكل برنامج تدريبي بـ150 متدرباً بعد أن شهدت الساعات الأولى لثمانية برامج اكتمال العدد المسموح به، وهو 100 متدرب من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين.

وأعلن قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج، قبل قليل، أنه "نظرًا لنفاد مقاعدنا التدريبية المطروحة عبر منصة المعهد الوطني للتطوير‬ والتدريب عن بعد‬ منذ الساعة الأولى، وتماشيا مع رغبة العديد من المعلمين للالتحاق بها؛ فقد تقرر زيادتها إلى 150 مقعداً لكل برنامج في تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم".

وكانت إدارة تعليم الأفلاج نفذت 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس، يستمر على مدار أسبوعين، وينفذها الكثير من الكوادر التدريبية المتميزة بـ"تعليم الأفلاج" بواقع 100 مقعد للمتدربين لكل برنامج شهد اكتمال المقاعد في الساعات الأولى من افتتاح التسجيل الأمر الذي دفع إدارة التطوير للتدخل في زيادة المقاعد.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:06 PM

برامج الأفلاج التدريبية تغلق على 800 متقدم في الساعات الأولى

"التطوير المهني" يزيد عدد المتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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لجأت إدارة تعليم الأفلاج لرفع الطاقة الاستعابية لكل برنامج تدريبي بـ150 متدرباً بعد أن شهدت الساعات الأولى لثمانية برامج اكتمال العدد المسموح به، وهو 100 متدرب من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين.

وأعلن قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج، قبل قليل، أنه "نظرًا لنفاد مقاعدنا التدريبية المطروحة عبر منصة المعهد الوطني للتطوير‬ والتدريب عن بعد‬ منذ الساعة الأولى، وتماشيا مع رغبة العديد من المعلمين للالتحاق بها؛ فقد تقرر زيادتها إلى 150 مقعداً لكل برنامج في تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم".

وكانت إدارة تعليم الأفلاج نفذت 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس، يستمر على مدار أسبوعين، وينفذها الكثير من الكوادر التدريبية المتميزة بـ"تعليم الأفلاج" بواقع 100 مقعد للمتدربين لكل برنامج شهد اكتمال المقاعد في الساعات الأولى من افتتاح التسجيل الأمر الذي دفع إدارة التطوير للتدخل في زيادة المقاعد.

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