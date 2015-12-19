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"شرطة جازان" تطيح بـ4 مواطنين خالفوا نظام البيئة بالصيد دون ترخيص

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الوبر غرامة تبلغ 25 ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وفق ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لمخالفات الصيد لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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"شرطة جازان" تطيح بـ4 مواطنين خالفوا نظام البيئة بالصيد دون ترخيص
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الوبر غرامة تبلغ 25 ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وفق ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لمخالفات الصيد لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:37 PM

"شرطة جازان" تطيح بـ4 مواطنين خالفوا نظام البيئة بالصيد دون ترخيص

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الوبر غرامة تبلغ 25 ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وفق ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لمخالفات الصيد لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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