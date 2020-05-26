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أمطار رعدية تواعد مكة ومحافظاتها.. والأرصاد توضح

مصحوبة برياح سطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية تواعد مكة ومحافظاتها.. والأرصاد توضح
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:36 PM

أمطار رعدية تواعد مكة ومحافظاتها.. والأرصاد توضح

مصحوبة برياح سطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
2
1,141

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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