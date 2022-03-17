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"الأرصاد" تنبِّه جازان وعسير: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالات حتى فَجْر الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ جازان وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والعارضة العيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ22.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة عوالق ترابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه جازان وعسير: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ جازان وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والعارضة العيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ22.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:56 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

"الأرصاد" تنبِّه جازان وعسير: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالات حتى فَجْر الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ جازان وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والعارضة العيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ22.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الثلاثاء.

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