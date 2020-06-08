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"تركي بن طلال" يشيد بجهود الأمن في القبض على يمني قتل مواطناً غدراً

تم الإطاحة به بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه

أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن كبير في السن غدراً بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وفي التفاصيل، قال أمير منطقة عسير: "إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيوناً ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنياً على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الأمير تركي بن طلال: "أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك لحقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يشيد بجهود الأمن في القبض على يمني قتل مواطناً غدراً
سبق

أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن كبير في السن غدراً بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وفي التفاصيل، قال أمير منطقة عسير: "إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيوناً ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنياً على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الأمير تركي بن طلال: "أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك لحقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة."

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:39 PM

"تركي بن طلال" يشيد بجهود الأمن في القبض على يمني قتل مواطناً غدراً

تم الإطاحة به بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن كبير في السن غدراً بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وفي التفاصيل، قال أمير منطقة عسير: "إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيوناً ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنياً على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الأمير تركي بن طلال: "أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك لحقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة."

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