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القمر يتعامد على الكعبة المشرفة السبت.. وفلكية جدة: مشاهدة بالعين المجردة

أبو زاهرة: سيكون أمام مجموعة نجوم "التوأمان" وقرصه مُضاء بنور الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن سماء مكة المكرمة تشهد مساء يوم السبت 13 جمادى الأولى 1440 الموافق 19 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 11:08:26 مساء بتوقيت السعودية (8:08:26 مساء بتوقيت غرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: وفي لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم "التوأمان" على ارتفاع (89.53.57 درجة)، وسيكون قرصه مُضاء بنور الشمس بنسبة 97.2%. وعلى مسافة 361.180 كيلومتراً.

وتابع: سيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة؛ مثل العيوق، والدبران، والشعرى اليمانية، والشعرى الشامية، ومجموعة نجوم الجوزاء.

وأردف: يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية؛ ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء؛ مثل القاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت؛ فإن اتجاه موقع القمر يشير إلى مكة.

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القمر يتعامد على الكعبة المشرفة السبت.. وفلكية جدة: مشاهدة بالعين المجردة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن سماء مكة المكرمة تشهد مساء يوم السبت 13 جمادى الأولى 1440 الموافق 19 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 11:08:26 مساء بتوقيت السعودية (8:08:26 مساء بتوقيت غرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: وفي لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم "التوأمان" على ارتفاع (89.53.57 درجة)، وسيكون قرصه مُضاء بنور الشمس بنسبة 97.2%. وعلى مسافة 361.180 كيلومتراً.

وتابع: سيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة؛ مثل العيوق، والدبران، والشعرى اليمانية، والشعرى الشامية، ومجموعة نجوم الجوزاء.

وأردف: يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية؛ ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء؛ مثل القاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت؛ فإن اتجاه موقع القمر يشير إلى مكة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:55 AM

القمر يتعامد على الكعبة المشرفة السبت.. وفلكية جدة: مشاهدة بالعين المجردة

أبو زاهرة: سيكون أمام مجموعة نجوم "التوأمان" وقرصه مُضاء بنور الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن سماء مكة المكرمة تشهد مساء يوم السبت 13 جمادى الأولى 1440 الموافق 19 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 11:08:26 مساء بتوقيت السعودية (8:08:26 مساء بتوقيت غرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: وفي لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم "التوأمان" على ارتفاع (89.53.57 درجة)، وسيكون قرصه مُضاء بنور الشمس بنسبة 97.2%. وعلى مسافة 361.180 كيلومتراً.

وتابع: سيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة؛ مثل العيوق، والدبران، والشعرى اليمانية، والشعرى الشامية، ومجموعة نجوم الجوزاء.

وأردف: يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية؛ ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء؛ مثل القاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت؛ فإن اتجاه موقع القمر يشير إلى مكة.

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