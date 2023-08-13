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إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا

"البقمي" شددت على تكثيف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين

ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين

ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:57 PM

إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا

"البقمي" شددت على تكثيف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين

ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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