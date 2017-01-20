"السديس" يتسلم النسخة الإنجليزية من كتاب "الأمان الأول" حول صفات النبي

أكد أهمية العناية بالكتب وترجمتها ‏وإيصال رسالة الإسلام بلغات العالم المختلفة

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس النسخة المترجمة من كتاب (الأمان الأول) باللغة الإنجليزية للمؤلف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبد العزيز الحميدي، والوكيل المساعد للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي.

وتفصيلاً، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة اللغات والترجمة بترجمة كتاب (الأمان الأول) إلى اللغة الإنجليزية, ويتناول الكتاب صفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والعديد من القيم والفضائل منها فضل الصلاة والسلام على نبينا ونصرته, ودلالات نبوته, وكذلك تعاملاته اليومية وسيرته العطرة.

وأشاد الشيخ "السديس" بالجهود المبذولة والمقدمة من قِبل وكالة اللغات والترجمة، موجهًا بمزيدٍ من العناية والاهتمام بترجمة الكتب العلمية والدينية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.