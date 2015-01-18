"التحالف" يدمر مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة للحوثيين بجبل النبي شعيب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء .
وكشف "التحالف" عن تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة بجبل النبي شعيب .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء .
وكشف "التحالف" عن تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة بجبل النبي شعيب .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء .
وكشف "التحالف" عن تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة بجبل النبي شعيب .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء .
وكشف "التحالف" عن تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة بجبل النبي شعيب .