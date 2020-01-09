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"مسام" ينتزع 1,668 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري

مضادة للأفراد والدبابات وعبوات ناسفة

تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م، من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و741 لغمًا مضادًا للدبابات، و18 عبوة ناسفة، و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,668 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مسام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1,668 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري
سبق

تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م، من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و741 لغمًا مضادًا للدبابات، و18 عبوة ناسفة، و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,668 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
05:26 PM

"مسام" ينتزع 1,668 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري

مضادة للأفراد والدبابات وعبوات ناسفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م، من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و741 لغمًا مضادًا للدبابات، و18 عبوة ناسفة، و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,668 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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