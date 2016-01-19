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الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. ويوافق على رحيل "إيجور"

وافقت إدارة نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، على العرض المقدم من نادي تيجريس المكسيكي لشراء عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم ، التشيلي إيجور ليتشنوفيسكي، بدءًا من فترة الانتقالات الجارية "الميركاتو الشتوي".


وقال النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، إن اللاعب سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة التسجيلات الشتوية الحالية من دون الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق المكسيكي، معربًا في الوقت ذاته عن شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثاني وبرصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. ويوافق على رحيل "إيجور"
سبق

وافقت إدارة نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، على العرض المقدم من نادي تيجريس المكسيكي لشراء عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم ، التشيلي إيجور ليتشنوفيسكي، بدءًا من فترة الانتقالات الجارية "الميركاتو الشتوي".


وقال النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، إن اللاعب سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة التسجيلات الشتوية الحالية من دون الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق المكسيكي، معربًا في الوقت ذاته عن شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثاني وبرصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:06 AM

الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. ويوافق على رحيل "إيجور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت إدارة نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، على العرض المقدم من نادي تيجريس المكسيكي لشراء عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم ، التشيلي إيجور ليتشنوفيسكي، بدءًا من فترة الانتقالات الجارية "الميركاتو الشتوي".


وقال النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، إن اللاعب سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة التسجيلات الشتوية الحالية من دون الكشف عن تفاصيل قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق المكسيكي، معربًا في الوقت ذاته عن شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثاني وبرصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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