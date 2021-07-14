مختبر "صحة حائل" يُجري أكثر من 16 ألف فحص كورونا خلال يونيو الماضي

حصل على اعتماد المنشآت الصحية في تطبيق معايير الجودة لعام 2021م

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يونيو الماضي 16706 فحوص كورونا، كما أجرى 5078 فحص فيروسات، و4230 فحص زواج، و3036 فحص هرمونات، و2681 فحصًا مصليًّا، ونفذ 4 لقاءات علمية.

يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.