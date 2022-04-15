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في خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية

"آل شايع": صرف 540 وصفة طبية وتقديم 50 استشارة عن بعد وإجراء  11462 تحليلاً

أجرى منسوبو "صحة عسير" في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب، 11 عملية جراحية للقلب و166 قسطرة قلبية تداخلية، خلال الفترة من 1 مارس حتى 13 أبريل 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليلاً مخبرياً، و485 اجراء طبياً غير تداخلي.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

محمد طيران أبها بندر آل عوض نجران وزارة الصحة صحة عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية
سبق

أجرى منسوبو "صحة عسير" في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب، 11 عملية جراحية للقلب و166 قسطرة قلبية تداخلية، خلال الفترة من 1 مارس حتى 13 أبريل 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليلاً مخبرياً، و485 اجراء طبياً غير تداخلي.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:44 PM

في خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية

"آل شايع": صرف 540 وصفة طبية وتقديم 50 استشارة عن بعد وإجراء  11462 تحليلاً

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مجموعة من المحررين - عسير
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أجرى منسوبو "صحة عسير" في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب، 11 عملية جراحية للقلب و166 قسطرة قلبية تداخلية، خلال الفترة من 1 مارس حتى 13 أبريل 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليلاً مخبرياً، و485 اجراء طبياً غير تداخلي.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

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