رحلة نجاح.. شاب سعودي يُصبح مسؤولاً كبيراً في أحد الفنادق العالمية

بدأ موظفَ استقبال.. واكتسب الخبرات والمهارات في مختلف الأقسام

انطلق الشاب عبدالعزيز الجنيدل، خريج جامعة الملك فيصل تخصص إدارة الأعمال، في مسيرته العملية بالمجال السياحي، من خلال العمل موظفَ استقبال في أحد الفنادق.

وخلال فترة عمله في هذا المجال، استطاع "الجنيدل" تطوير ذاته، والتحق بالعديد من البرامج التدريبية في مجال الخدمات الفندقية، واكتسب مهارات أعطته التميز في هذا المجال.

وتدرج "الجنيدل" في مساره المهني وعمل في عدة أقسام ما بين قطاع الغرف وقطاع التسويق والمبيعات حتى أصبح مساعد المدير التنفيذي لقطاع الغرف في أحد الفنادق العالمية بالرياض.

واكتشف الشاب السعودي أن القطاع السياحي ضخم للغاية، ويمنح الشباب والفتيات وفق رؤية المملكة 2030 فرص واعدة في هذا المجال، حيث تعمل وزارة السياحة على تنمية رأس المال البشري، عبر تطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث من خلال برامج التدريب والتأهيل المتنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة.

وأشار إلى أهمية ذلك في تحفيز القطاع الخاص لضخ المزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة.

وأعرب "الجنيدل" عن سعادته بوجود شباب سعوديين يقودون دفّة القطاع السياحي، مؤكدا أن الفرصة متاحة للجميع لإيجاد قصص ناجحة في هذا القطاع الواعد، حيث العمل فيه يتميز بأنه غير روتيني، كما يكتشف الشاب من خلاله ثقافات عالمية، ويمثل بلده ويصبح سفيرًا لوطنه لجميع ثقافات العالم.

وقدم حزمة من النصائح لجميع الشباب والفتيات، في مقدمتها المبادرة في التسجيل بحملة "مستقبلك سياحة" التي أطلقتها وزارة السياحة؛ بهدف توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في قطاع السياحة، وذلك ضمن استراتيجيتها؛ لتنمية رأس المال البشري.