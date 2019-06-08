القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى "يوم الجلوس"

الملك أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لملك الأردن، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.