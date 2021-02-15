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السفير الأمريكي لدى المملكة يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

في كلمته بمناسبة الذكرى الـ75 لاجتماع الملك عبدالعزيز وروزفلت

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد الشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي رسم مستقبلها اجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي قبل 75 عامًا.

واستعرض السفير الأمريكي في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي والذكرى الـ75 لاجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مساء أمس، بتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب، إضافة إلى برامج التبادل بين البلدين، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في المملكة في إطار بناء علاقات تجارية وتعليمية وأمنية قوية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام في نجاح رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية "كوينسي" الذي تم إطلاقه مؤخراً لإعداد الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية، سيساعد الطلاب السعوديين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة بفضل أنظمة التأشيرات الجديدة في المملكة.

وأشار السفير الأمريكي لدى المملكة إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكان إلى المملكة حالياً أكثر من أي وقت مضى، فهم يزورون المملكة كممثلين للأعمال وقادة فكر وسياح وعلماء وفنانين ورياضيين ومنافسين.

السفير الأمريكي لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأمريكي لدى المملكة يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سبق

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد الشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي رسم مستقبلها اجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي قبل 75 عامًا.

واستعرض السفير الأمريكي في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي والذكرى الـ75 لاجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مساء أمس، بتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب، إضافة إلى برامج التبادل بين البلدين، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في المملكة في إطار بناء علاقات تجارية وتعليمية وأمنية قوية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام في نجاح رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية "كوينسي" الذي تم إطلاقه مؤخراً لإعداد الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية، سيساعد الطلاب السعوديين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة بفضل أنظمة التأشيرات الجديدة في المملكة.

وأشار السفير الأمريكي لدى المملكة إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكان إلى المملكة حالياً أكثر من أي وقت مضى، فهم يزورون المملكة كممثلين للأعمال وقادة فكر وسياح وعلماء وفنانين ورياضيين ومنافسين.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
03:36 PM

السفير الأمريكي لدى المملكة يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

في كلمته بمناسبة الذكرى الـ75 لاجتماع الملك عبدالعزيز وروزفلت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد الشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي رسم مستقبلها اجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي قبل 75 عامًا.

واستعرض السفير الأمريكي في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي والذكرى الـ75 لاجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مساء أمس، بتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب، إضافة إلى برامج التبادل بين البلدين، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في المملكة في إطار بناء علاقات تجارية وتعليمية وأمنية قوية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام في نجاح رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية "كوينسي" الذي تم إطلاقه مؤخراً لإعداد الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية، سيساعد الطلاب السعوديين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة بفضل أنظمة التأشيرات الجديدة في المملكة.

وأشار السفير الأمريكي لدى المملكة إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكان إلى المملكة حالياً أكثر من أي وقت مضى، فهم يزورون المملكة كممثلين للأعمال وقادة فكر وسياح وعلماء وفنانين ورياضيين ومنافسين.

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