قلّد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن ذويبان المطيري بمكتبه اليوم رئيس الحاسب الآلي والتسجيل الجنائي بشرطة شقراء رئيس الرقباء منصور عبدالله السهلي رتبته الجديدة، كما قلّد رئيس مكتب المتابعة رئيس الرقباء عايض سبيل المطيري، رتبته الجديدة.
مدير شرطة شقراء يقلّد السهلي والمطيري رتبتيهما الجديدة
قلّد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن ذويبان المطيري بمكتبه اليوم رئيس الحاسب الآلي والتسجيل الجنائي بشرطة شقراء رئيس الرقباء منصور عبدالله السهلي رتبته الجديدة، كما قلّد رئيس مكتب المتابعة رئيس الرقباء عايض سبيل المطيري، رتبته الجديدة.
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مدير شرطة شقراء يقلّد السهلي والمطيري رتبتيهما الجديدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-29
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:57 PM
مدير شرطة شقراء يقلّد السهلي والمطيري رتبتيهما الجديدة
قلّد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن ذويبان المطيري بمكتبه اليوم رئيس الحاسب الآلي والتسجيل الجنائي بشرطة شقراء رئيس الرقباء منصور عبدالله السهلي رتبته الجديدة، كما قلّد رئيس مكتب المتابعة رئيس الرقباء عايض سبيل المطيري، رتبته الجديدة.
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