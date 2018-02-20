حذر الأمن العام من التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو الإنترنت، مؤكداً أنه يعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .
الأمن العام: التشهير عبر وسائل التواصل عقوبته السجن والغرامة
حذر الأمن العام من التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو الإنترنت، مؤكداً أنه يعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .
اعلان
الأمن العام: التشهير عبر وسائل التواصل عقوبته السجن والغرامةعبدالله البرقاوي سبق 2018-02-20
20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:00 PM
الأمن العام: التشهير عبر وسائل التواصل عقوبته السجن والغرامة
حذر الأمن العام من التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو الإنترنت، مؤكداً أنه يعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .
شارك برأيك
اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:
اعلان
88.3 مليار ..
03 فبراير
27,043
75 مليار ..
05 يناير
37,287
8.5 مليار ..
11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..
03 نوفمبر
51,324
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟
صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!
يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح
صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟
محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!
ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!
ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..
حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!
خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!
ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!
عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟
عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!
نورة الجايز