الأمن العام: التشهير عبر وسائل التواصل عقوبته السجن والغرامة

حذر الأمن العام من التشهير ‏‫ بالآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو الإنترنت، مؤكداً أنه يعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .