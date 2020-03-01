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"شرطة حائل" تُطيح بشخصين تسببا بإصابة آخرين في إطلاق نار إثر مشاجرة

بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه المصابان

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم.

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق في الحي.

وعلمت "سبق" أن أحد الشخصين أصيب بطلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا.

وذكرت مصادر طبية أن حالة المُصابين مستقرة.

شرطة حائل إطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة حائل" تُطيح بشخصين تسببا بإصابة آخرين في إطلاق نار إثر مشاجرة
سبق

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم.

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق في الحي.

وعلمت "سبق" أن أحد الشخصين أصيب بطلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا.

وذكرت مصادر طبية أن حالة المُصابين مستقرة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
07:56 PM

"شرطة حائل" تُطيح بشخصين تسببا بإصابة آخرين في إطلاق نار إثر مشاجرة

بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه المصابان

A A A
خالد السليمي - حائل
7
9,537

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم.

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق في الحي.

وعلمت "سبق" أن أحد الشخصين أصيب بطلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا.

وذكرت مصادر طبية أن حالة المُصابين مستقرة.

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