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ضحايا كورونا.. 153 وفاة في البرازيل و78 حالة بكوريا الجنوبية و38 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 153 وفاة جديدة بكوفيد-19، و3323 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى نحو 618 ألفًا، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفًا و98 إصابة؛ وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 178، وبحلول اليوم الأحد يكون 84.7% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا؛ فيما تلقى 81.9% التطعيم بالكامل، وحصل 22.5% على جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 374411، من ضمنهم 311637 حالة تم شفاؤها، و21315 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. 153 وفاة في البرازيل و78 حالة بكوريا الجنوبية و38 بمصر
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 153 وفاة جديدة بكوفيد-19، و3323 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى نحو 618 ألفًا، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفًا و98 إصابة؛ وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 178، وبحلول اليوم الأحد يكون 84.7% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا؛ فيما تلقى 81.9% التطعيم بالكامل، وحصل 22.5% على جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 374411، من ضمنهم 311637 حالة تم شفاؤها، و21315 حالة وفاة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:28 AM

ضحايا كورونا.. 153 وفاة في البرازيل و78 حالة بكوريا الجنوبية و38 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 153 وفاة جديدة بكوفيد-19، و3323 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى نحو 618 ألفًا، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفًا و98 إصابة؛ وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 178، وبحلول اليوم الأحد يكون 84.7% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا؛ فيما تلقى 81.9% التطعيم بالكامل، وحصل 22.5% على جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 374411، من ضمنهم 311637 حالة تم شفاؤها، و21315 حالة وفاة.

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