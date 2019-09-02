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صدرت موافقة المقام السامي .. تكليف الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد

شغل مناصب عدة وعمل مستشاراً أكاديمياً في "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي؛ رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

والطريقي؛ شغل منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأستاذ زائر في "جامعة المجمعة" عام 2014، ورئيس مجلس إدارة "شركة الخليج للتطوير الصناعي" بين 2010 و2015، كما تقلّد عديداً من المناصب في "شركة المراعي السعودية"، منها: عضو مجلس إدارة، ومساعد الرئيس التنفيذي، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة.

عمل مستشاراً أكاديمياً في "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة الأميركية، وأستاذاً مساعداً بين 1988 و1995، وأستاذاً مساعداً في "الكلية التقنية بالرياض"، عام 1986 و1988، وكان عضواً في مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء".

وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة الهندسية عام 1997 من "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة، وماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية عام 1995 من "جامعة ميتشيغان" في أميركا، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1986 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدرت موافقة المقام السامي .. تكليف الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي؛ رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

والطريقي؛ شغل منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأستاذ زائر في "جامعة المجمعة" عام 2014، ورئيس مجلس إدارة "شركة الخليج للتطوير الصناعي" بين 2010 و2015، كما تقلّد عديداً من المناصب في "شركة المراعي السعودية"، منها: عضو مجلس إدارة، ومساعد الرئيس التنفيذي، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة.

عمل مستشاراً أكاديمياً في "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة الأميركية، وأستاذاً مساعداً بين 1988 و1995، وأستاذاً مساعداً في "الكلية التقنية بالرياض"، عام 1986 و1988، وكان عضواً في مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء".

وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة الهندسية عام 1997 من "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة، وماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية عام 1995 من "جامعة ميتشيغان" في أميركا، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1986 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
09:10 AM

صدرت موافقة المقام السامي .. تكليف الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد

شغل مناصب عدة وعمل مستشاراً أكاديمياً في "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي؛ رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

والطريقي؛ شغل منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأستاذ زائر في "جامعة المجمعة" عام 2014، ورئيس مجلس إدارة "شركة الخليج للتطوير الصناعي" بين 2010 و2015، كما تقلّد عديداً من المناصب في "شركة المراعي السعودية"، منها: عضو مجلس إدارة، ومساعد الرئيس التنفيذي، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة.

عمل مستشاراً أكاديمياً في "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة الأميركية، وأستاذاً مساعداً بين 1988 و1995، وأستاذاً مساعداً في "الكلية التقنية بالرياض"، عام 1986 و1988، وكان عضواً في مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء".

وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة الهندسية عام 1997 من "جامعة ميسوري" في الولايات المتحدة، وماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية عام 1995 من "جامعة ميتشيغان" في أميركا، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1986 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.

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