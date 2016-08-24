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وفقاً لمؤشر نيتشر 2021م.. المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي

ثمرةً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة التطوير والابتكار

أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن تصدر المملكة الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي في مؤشر نيتشر 2021 Nature Index، يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأشار إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالمياً، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ورفع الدسوقي في تصريحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميًا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كلٍ من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام.

وتصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلًا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفقاً لمؤشر نيتشر 2021م.. المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي
سبق

أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن تصدر المملكة الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي في مؤشر نيتشر 2021 Nature Index، يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأشار إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالمياً، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ورفع الدسوقي في تصريحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميًا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كلٍ من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام.

وتصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلًا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:30 PM

وفقاً لمؤشر نيتشر 2021م.. المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي

ثمرةً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة التطوير والابتكار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن تصدر المملكة الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي في مؤشر نيتشر 2021 Nature Index، يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأشار إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالمياً، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ورفع الدسوقي في تصريحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت الدول العربية في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميًا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كلٍ من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام.

وتصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلًا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.

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