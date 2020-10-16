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الاتحاد الآسيوي: نهائي دوري الأبطال مباراة واحدة في الدوحة


سبق - الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، من مباراة واحدة يوم 19 ديسمبر.
وجاء اختيار الدوحة لاستضافة نهائي البطولة القارية، الذي يجمع بيرسبوليس الإيراني ، مع المتأهل -لاحقاً -، بعد استضافتها لمنافسات شرق القارة وغربها، بنظام التجمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الآسيوي: نهائي دوري الأبطال مباراة واحدة في الدوحة
سبق


سبق - الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، من مباراة واحدة يوم 19 ديسمبر.
وجاء اختيار الدوحة لاستضافة نهائي البطولة القارية، الذي يجمع بيرسبوليس الإيراني ، مع المتأهل -لاحقاً -، بعد استضافتها لمنافسات شرق القارة وغربها، بنظام التجمع.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:28 PM

الاتحاد الآسيوي: نهائي دوري الأبطال مباراة واحدة في الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق - الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، من مباراة واحدة يوم 19 ديسمبر.
وجاء اختيار الدوحة لاستضافة نهائي البطولة القارية، الذي يجمع بيرسبوليس الإيراني ، مع المتأهل -لاحقاً -، بعد استضافتها لمنافسات شرق القارة وغربها، بنظام التجمع.

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