النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية محافظة ضمد تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين

وتثبيت أكثر من 350 علمًا للمملكة في الشوارع

أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي.

وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة.

وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني.

كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية محافظة ضمد تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين
سبق

أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي.

وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة.

وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني.

كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
05:10 PM

بلدية محافظة ضمد تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين

وتثبيت أكثر من 350 علمًا للمملكة في الشوارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
52

أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي.

وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة.

وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني.

كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,979
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة