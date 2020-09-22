أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي. وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة. وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني. كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها. وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

بلدية محافظة ضمد تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-22 أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي.



وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة.



وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني.



كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.



وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 05:10 PM

بلدية محافظة ضمد تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين وتثبيت أكثر من 350 علمًا للمملكة في الشوارع





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أنهت بلدية محافظة ضمد استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبد العزيز بن محمد الشعبي.



وثبّتت البلدية أكثر من 350 علمًا للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة.



وركبت لوحات في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني.



كما تضمنت الاستعدادات تحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.



وقال "الشعبي": إن مناسبة اليوم الوطني، وما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان؛ ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.