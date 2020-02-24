"مؤسسة النقد" تُرخّص لشركتي "هللة" و"بيان"

بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية

رخّصت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لشركتي محافظ إلكترونية، وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay) وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox)، والخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

ويأتي قرار الترخيص للشركتين استناداً إلى اختصاص "ساما" بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات بالمملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ.

وتُعدّ تلك الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م والتي تبعها أول إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محفظة إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه أربع شركات في قطاع التقنية المالية.

وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وتماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.