مدير "الموارد" بالرياض يفتتح ورشة عمل "مهام المراجعة الداخلية"

بحضور 65 مديرًا من العاصمة والمحافظات

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "مهام ودور وحدة المراجعة الداخلية"، لمديري إدارات فروع الوزارة بالرياض والمحافظات التابعة لها.



افتتح الورشة مدير عام الفرع د. محمد بن عبد الله الحربي، بكلمة رحب فيها بالحضور، موضحًا لهم أهمية هذه السلسلة من الورش التي اعتمدها الفرع بشكل دوري لطرح وحصر التحديات في جميع الفروع والإدارات بالمنطقة، ثم دراستها ومعالجتها من خلال تقديم الدعم اللازم لها حسب الصلاحيات المتاحة والرفع بالمقترحات والتوصيات للجهات الداعمة والإدارة الفنية في الوزارة.



ودعا جميع الإدارات والفروع إلى ضرورة الاهتمام بدراسة احتياجاتها وتحديدها بشكل جيد وحسب الاختصاص.



تناولت الورشة التي حضرها 65 مديرًا من قيادات فروع الوزارة بالرياض والمحافظات عدة محاور؛ أهمها عرض نبذة مختصرة عن وحدة المراجعة الداخلية والمهام المسندة إليها وآلية العمل داخلها.



وفي ختام الورشة شارك الحضور في تقييم الملاحظات والإجراء النظامي لإقفالها.