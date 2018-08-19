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تحالف صيني ثلاثي يوجه ضربة قاصمة لـ"واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر"

كشفت تقارير صحفية عن تشكيل تحالف صيني ثلاثي يمكن أن يوجه ضربة قاصمة لتطبيقات التراسل الفوري الشهيرة في العالم، وأبرزها "واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، أسست تحالفاً مع مواطنتيها "أوبو" و"فيفو"، لإنشاء منصة تراسل خاصة بالهواتف التابعة للشركات الثلاث.

وسيمكن من خلال منصة التراسل الجديدة تلك نقل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة شديدة، بمجرد إدراج الملف وتركه وإرساله إلى حساب خاص بمستخدم لأحد هواتف الشركات الثلاث.

ولا تزال تلك المنصة الثلاثية في طور التجريب لأقسام التطوير والبرمجيات التابعة لشاومي وأوبو وفيفو.

وستتميز تلك المنصة بعدم استهلاكها بطارية الهواتف أو بيانات الإنترنت، ولن تحتاج إلى أي تطبيقات خارجية، بل ستعتمد فقط على تقنية البلوتوث الخاصة بتلك الهواتف، وبسرعة نقل تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية الواحدة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحالف صيني ثلاثي يوجه ضربة قاصمة لـ"واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تشكيل تحالف صيني ثلاثي يمكن أن يوجه ضربة قاصمة لتطبيقات التراسل الفوري الشهيرة في العالم، وأبرزها "واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، أسست تحالفاً مع مواطنتيها "أوبو" و"فيفو"، لإنشاء منصة تراسل خاصة بالهواتف التابعة للشركات الثلاث.

وسيمكن من خلال منصة التراسل الجديدة تلك نقل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة شديدة، بمجرد إدراج الملف وتركه وإرساله إلى حساب خاص بمستخدم لأحد هواتف الشركات الثلاث.

ولا تزال تلك المنصة الثلاثية في طور التجريب لأقسام التطوير والبرمجيات التابعة لشاومي وأوبو وفيفو.

وستتميز تلك المنصة بعدم استهلاكها بطارية الهواتف أو بيانات الإنترنت، ولن تحتاج إلى أي تطبيقات خارجية، بل ستعتمد فقط على تقنية البلوتوث الخاصة بتلك الهواتف، وبسرعة نقل تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية الواحدة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
05:51 PM

تحالف صيني ثلاثي يوجه ضربة قاصمة لـ"واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن تشكيل تحالف صيني ثلاثي يمكن أن يوجه ضربة قاصمة لتطبيقات التراسل الفوري الشهيرة في العالم، وأبرزها "واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، أسست تحالفاً مع مواطنتيها "أوبو" و"فيفو"، لإنشاء منصة تراسل خاصة بالهواتف التابعة للشركات الثلاث.

وسيمكن من خلال منصة التراسل الجديدة تلك نقل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة شديدة، بمجرد إدراج الملف وتركه وإرساله إلى حساب خاص بمستخدم لأحد هواتف الشركات الثلاث.

ولا تزال تلك المنصة الثلاثية في طور التجريب لأقسام التطوير والبرمجيات التابعة لشاومي وأوبو وفيفو.

وستتميز تلك المنصة بعدم استهلاكها بطارية الهواتف أو بيانات الإنترنت، ولن تحتاج إلى أي تطبيقات خارجية، بل ستعتمد فقط على تقنية البلوتوث الخاصة بتلك الهواتف، وبسرعة نقل تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية الواحدة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,047
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