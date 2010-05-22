رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا

قلّص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية

توفي المهندس الزراعي يوان لونغبينغ، الذي اعتبر بطلًا قوميًّا صينيًّا على مساعدته في تطوير أرز هجين، وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، بعد بلوغه 90 عامًا.

وكان "لونغبينغ" المعروف في الصين بـ"مبتكر الأرز الهجين"، قد تمكن من زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وفارق "لونغبينغ" الحياة في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، وكان يعاني مرضًا غير محدد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقًا لخبراء، تمت زراعته لاحقًا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إلى "لونغبينغ" الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.

وذكرت الوكالة أن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد؛ مما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.