النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا

قلّص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية

توفي المهندس الزراعي يوان لونغبينغ، الذي اعتبر بطلًا قوميًّا صينيًّا على مساعدته في تطوير أرز هجين، وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، بعد بلوغه 90 عامًا.

وكان "لونغبينغ" المعروف في الصين بـ"مبتكر الأرز الهجين"، قد تمكن من زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وفارق "لونغبينغ" الحياة في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، وكان يعاني مرضًا غير محدد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقًا لخبراء، تمت زراعته لاحقًا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إلى "لونغبينغ" الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.

وذكرت الوكالة أن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد؛ مما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا
سبق

توفي المهندس الزراعي يوان لونغبينغ، الذي اعتبر بطلًا قوميًّا صينيًّا على مساعدته في تطوير أرز هجين، وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، بعد بلوغه 90 عامًا.

وكان "لونغبينغ" المعروف في الصين بـ"مبتكر الأرز الهجين"، قد تمكن من زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وفارق "لونغبينغ" الحياة في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، وكان يعاني مرضًا غير محدد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقًا لخبراء، تمت زراعته لاحقًا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إلى "لونغبينغ" الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.

وذكرت الوكالة أن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد؛ مما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:21 PM

رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا

قلّص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,506

توفي المهندس الزراعي يوان لونغبينغ، الذي اعتبر بطلًا قوميًّا صينيًّا على مساعدته في تطوير أرز هجين، وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، بعد بلوغه 90 عامًا.

وكان "لونغبينغ" المعروف في الصين بـ"مبتكر الأرز الهجين"، قد تمكن من زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وفارق "لونغبينغ" الحياة في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، وكان يعاني مرضًا غير محدد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقًا لخبراء، تمت زراعته لاحقًا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إلى "لونغبينغ" الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.

وذكرت الوكالة أن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد؛ مما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,443
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة