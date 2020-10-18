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الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه

قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.

وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.

وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.

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الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه
سبق

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.

وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.

وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:43 AM

الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه

قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.

وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.

وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.

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