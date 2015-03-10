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اكتشاف أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا" .. بدا وكأنه "حمّى الضنك"

ارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي وحكة دون المضاعفات المعروفة للفيروس

كشفت نتائج دراسة أجراها فريق أطباء من سنغافورة، عن أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا".

ونشرت صحيفة "Lancet" نتائج الدراسة التي كشفت عن تشخيص حمّى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس "كورونا"، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة.

وأوضحت الدراسة، وفق "روسيا اليوم"، أن استخدام دواء حمّى الضنك، في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين بدأوا يشكون في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكّدت إصابتهم بفيروس "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور نحو 5 أشهر على بدء انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقال العدوى بعد ذلك إلى أكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات وأكثر من 100 ألف إصابة، لم يتوصل العلماء إلى لقاح يضع حداً لهذا الفيروس.

فيروس كورونا الجديد حمّى الضنك

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اكتشاف أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا" .. بدا وكأنه "حمّى الضنك"
سبق

كشفت نتائج دراسة أجراها فريق أطباء من سنغافورة، عن أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا".

ونشرت صحيفة "Lancet" نتائج الدراسة التي كشفت عن تشخيص حمّى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس "كورونا"، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة.

وأوضحت الدراسة، وفق "روسيا اليوم"، أن استخدام دواء حمّى الضنك، في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين بدأوا يشكون في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكّدت إصابتهم بفيروس "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور نحو 5 أشهر على بدء انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقال العدوى بعد ذلك إلى أكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات وأكثر من 100 ألف إصابة، لم يتوصل العلماء إلى لقاح يضع حداً لهذا الفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:13 PM

اكتشاف أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا" .. بدا وكأنه "حمّى الضنك"

ارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي وحكة دون المضاعفات المعروفة للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت نتائج دراسة أجراها فريق أطباء من سنغافورة، عن أعراض جديدة يسبّبها فيروس "كورونا".

ونشرت صحيفة "Lancet" نتائج الدراسة التي كشفت عن تشخيص حمّى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس "كورونا"، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة.

وأوضحت الدراسة، وفق "روسيا اليوم"، أن استخدام دواء حمّى الضنك، في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين بدأوا يشكون في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكّدت إصابتهم بفيروس "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور نحو 5 أشهر على بدء انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقال العدوى بعد ذلك إلى أكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات وأكثر من 100 ألف إصابة، لم يتوصل العلماء إلى لقاح يضع حداً لهذا الفيروس.

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